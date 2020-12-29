На МКС в течение 12 лет тайно хранился прах американского актера

На Международной космической станции в течение 12 лет хранился прах актера Джеймса Духана, который исполнил роль Скотти в телесериале «Звездный Путь». Об этом сообщает The Times.

Прах актера доставил на МКС Ричард Гэрриотт, который побывал на орбите в качестве космического туриста в 2008 году. Он спрятал фотографию Духана в обшивке модуля «Коламбус». В снимке были заламинированы частицы кремированного актера.

Гэрриотт официально не сообщал о том, что собирается доставить прах в космос. Он также попросил родственников держать это в секрете.

Сын Джеймса Духана Крис заявил, что у его отца было три страсти – космос, поезда и все связанное с наукой. «Он всегда мечтал побывать в космическом пространстве, поэтому мы очень рады, что смогли исполнить его мечту хотя бы в таком виде», – отметил сын покойного актера.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 29.12.20

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