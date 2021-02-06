В США выяснили, какая часть тела мужчины больше всего привлекает женщин

Исследование, проведенное в США с помощью 9 тысяч военных, показало, что больше всего притягивает женщин в мужском теле. Как выяснилось, прекрасному полу нравятся пропорционально длинные ноги, что может даже свидетельствовать об крепком здоровье их обладателей.

В США исследователи замерили пропорции тела у 9 тысяч солдат, и сконструировали усредненную модель. Затем, меняя ее пропорции, модель показывали женщинам, и предложили назвать наиболее привлекательный вариант. Оказалось, что дам привлекает мужская фигура, в которой ноги составляют примерно половину всего тела – более длинные конечности женщинам уже не нравятся.

Проанализировав выбор большинства представительниц прекрасного пола, ученые заключили, что женщины интуитивно выбрали еще и наиболее здорового самца, пишет «Медик-Форум». Подходящие под «идеальные пропорции» мужчины оказались менее подвержены таким распространенным сегодня заболеваниям, как диабет 2-го типа, повышенное давление и проблемы сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, как выяснилось, такие мужчины росли в среднем в более хороших условиях: в детстве у них было хорошее питание и психологически спокойная обстановка.

Вашингтон, Екатерина Иванова

Вашингтон. Другие новости 06.02.21

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