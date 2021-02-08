В Ингушетии хотят запретить школьникам и студентам приносить телефоны на учебу

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов предлагает запретить учащимся в вузах и школах приносить с собой мобильные телефоны. По его мнению, смартфоны мешают образовательному процессу.

«Япония – технологически продвинутая страна? А вы знаете, что у них ни в школах, ни в высших учебных заведениях нельзя вообще гаджеты приносить, запрещено», – цитирует Калиматова «Интерфакс». Глава Ингушетии отметил, что вместо чтения подростки и молодежь тратят время на социальные сети, что негативно сказывается на уровне образования.

Глава республики поручил зампредседателя комитета по образованию и культуре регионального парламента Жансурат Аушевой рассмотреть возможность ограничения использования мобильных телефонов в учебных заведениях на законодательном уровне.

Ранее в одной из школ Ингушетии детям запретили приносить с собой или использовать на территории учебного заведения любые гаджеты. Решение было согласовано с родителями и принято на общешкольном собрании. При этом кнопочные телефоны под запрет не попали, чтобы школьники имели средство связи.

Магас, Зоя Осколкова

Магас. Другие новости 08.02.21

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