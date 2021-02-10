В «Одноклассниках» появился новый сервис для официальных профилей

В «Одноклассниках» появилась возможность добавлять ссылки в «Моменты» пользователям с официальными профилями. Новый сервис позволяет прикреплять кнопку со ссылкой на любые сайты, блоги, страницы в интернете или внутри самой соцсети. С помощью этого сервиса можно анонсировать концерты и встречи с фанатами, рассказывать об акциях любимых брендов, продвигать услуги и товары.

Добавить ссылку можно при публикации исчезающих фото и видео в мобильных приложениях соцсети, для этого нужно кликнуть на иконку с обозначением гиперссылки, затем выбрать название кнопки и указать URL-адрес. Увидеть публикацию можно будет не только в приложениях, но и в десктопной и мобильной версиях. Авторам доступна статистика переходов по ссылке, с помощью чего можно понять, охвачена ли целевая аудитория, и определить количество просмотров и переходов.

«Первыми новую функцию использовали такие звезды, как гимнастка Самира Мустафаева, певец Niletto, певица Анна Седокова, Нейромонах Феофан и другие. Они разместили в «Моментах» ссылки на расписание концертов и сольные выступления, подарили подписчикам возможность обучения в персональной школе и показали пример мини-коллаборации с брендом одежды», – рассказали в пресс-службе соцсети.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 10.02.21

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