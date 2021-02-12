В «Одноклассниках» запустят флешмоб ко Дню святого Валентина

В «Одноклассниках» ко Дню Святого Валентина запустят флешмоб с хештегом #любовь. Пользователям предлагают рассказать, что для них значит любовь и поделиться своими мыслями с друзьями, они из публикации по хештегу смогут присоединиться к акции.

Признаться в своих чувствах лично можно будет через раздел «Сообщения», там появятся тематические открытки с признаниями и специальный стикер «Сердечко-талисман». А кроме того, в соцсети можно будет поздравить друг друга с Днем влюбленных через мини-приложение «Юморинки от ТНТ», которое появится в витрине приложений в мобильной версии «Одноклассников» для iOS и Android.

«Юморинки» помогут пользователям социальной сети необычно поздравить друзей с праздником. Они выглядят как забавные цитаты о любви и жизни, которые выдаются в случайном порядке в приложении в ОК. Пользователю нужно выбрать понравившуюся цитату с фразой Азамата Мусагалиева из шоу «Однажды в России» и опубликовать ее на своей странице, нажав кнопку «Поделиться», – рассказали в пресс-службе соцсети.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 12.02.21

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