Опрос: на 23 Февраля мужчины мечтают о деньгах, но получат косметику и носки

Соцсеть «Одноклассники» и исследовательский центр ResearchMe провели опрос о 23 Февраля, в котором приняли участие 1073 жителя России.

Самым желанным подарком в этот день мужчины называют деньги – такой вариант выбрали 26% респондентов. 17% были бы рады праздничному обеду или ужину, 15% порадуются инструментам, 12% хотят смартфон или планшет, а 11% не отказались бы от товаров для рыбалки. О белье, средствах по уходу за собой и носках в качестве подарка думают только 5% респондентов.

Но у женщин свое мнение о подарках для мужчин: треть сказали, что планируют подарить косметику, а 15% – носки или белье. При этом чаще всего женщины дарят праздничный обед или ужин (38%), одежду (12%), деньги (13%). Самый непопулярный подарок – путешествия (1%). 40% мужчин заявили, что День защитника Отечества хотели бы провести как настоящий праздник и получить больше заботы от женщин, а 28% считают, что в этот день мужчина сам должен заботиться о близких.

Как показал опрос, более половины людей отмечают 23 Февраля. 79% женщин и 60% мужчин считают, что поздравлять с этим праздником следует всех представителей сильного пола, поскольку каждый из них – защитник. 34% мужчин и 18% женщин уверены, что поздравления заслужили только те, кто имеет отношение к военной службе.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 20.02.21

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