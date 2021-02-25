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Пятница, 26 февраля 2021, 01:40 мск

Новости Общество

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Женщины назвали качества идеального любовника

Британки назвали качества, которыми, по их мнению, обладает идеальный любовник. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на исследование, проведенное сервисом OnBuy.

73% опрошенных считают главным фактором мужской сексуальности бороду. Женщины отметили, что бородатые мужчины выглядят более брутальными и зрелыми, а также в целом ассоциируются с мужским доминированием.

71% участников опроса уверены, что у идеального любовника должны быть карие глаза. Это второй по популярности признак сексуальности.

Кроме того, 70 и 62% респонденток назвали пирсинг и татуировки соответственно. Также многие женщины проголосовали за такие элементы внешности, как широкие плечи, широкие брови, лысина и большой размер ноги. Эти признаки, по мнению британок, отличают тех, кто действительно хорош в постели.

Лондон, Зоя Осколкова

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