Женщины назвали качества идеального любовника

Британки назвали качества, которыми, по их мнению, обладает идеальный любовник. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на исследование, проведенное сервисом OnBuy.

73% опрошенных считают главным фактором мужской сексуальности бороду. Женщины отметили, что бородатые мужчины выглядят более брутальными и зрелыми, а также в целом ассоциируются с мужским доминированием.

71% участников опроса уверены, что у идеального любовника должны быть карие глаза. Это второй по популярности признак сексуальности.

Кроме того, 70 и 62% респонденток назвали пирсинг и татуировки соответственно. Также многие женщины проголосовали за такие элементы внешности, как широкие плечи, широкие брови, лысина и большой размер ноги. Эти признаки, по мнению британок, отличают тех, кто действительно хорош в постели.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 25.02.21

Депутат новосибирского ЗакСа от партии «РОДИНА» инициировал прокурорскую проверку сделки мэрии города. / Собянин пообещал москвичам отменить запрет на фестивали. / Новое заседание по иску Пригожина к Соболь пройдет 6 апреля. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»