«Одноклассники» выпустят сериал на основе анализа пользователей соцсети

«Одноклассники» запускают сериал своего собственного производства – «Пять с плюсом». Как сообщили в пресс-службе соцсети, жанр и фабула определялись на основе анализа предпочтений пользователей, контента, который они чаще выбирают. Сериал рассказывает о взаимоотношениях пары – Оли (Лукерья Ильяшенко) и Стаса (Артем Цуканов). Они решают заработать на свадьбу и сдать две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями.

Соцсеть даст возможность пользователям наблюдать за съемками: в группе проекта будут публиковаться фотографии со съемок, эксклюзивные фото- и видеоматериалы, интервью с режиссером, актерами и командой проекта. Там же уже выложен трейлер.

Премьера приурочена к 15-летию соцсети и состоится 25 марта 2021 года, всего зрители увидят 10 серий, которые будут выходить раз в неделю.

Москва, Людмила Прокофьева

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