В России изменили правила сдачи Государственной итоговой аттестации

Правительство России упростило правила сдачи Государственной итоговой аттестации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году девятиклассники получат аттестаты об основном общем образовании, сдав всего два обязательных экзамена – по математике и русскому языку. Экзаменов по другим предметам не будет.

«Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции», – сообщили в правительстве.

Два экзамена – русский язык и математику будут сдавать и одиннадцатиклассники, не собирающиеся поступать в вузы. Желающие получить высшие образование по-прежнему должны сдавать предметы по профилю.

Отдельные правила вводятся для выпускников с инвалидностью – им для получения аттестата нужно сдать либо только экзамен по русскому языку.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.02.21

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