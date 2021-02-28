В Перми создали музей аварийного дома, чтобы заработать на самое необходимое

В одном из жилых зданий Перми открыли музей аварийного дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дом №19 на улице Щербакова признали аварийным еще в 2019 году. Однако власти запланировали расселение на 2024 год. В январе в похожем здании рухнули перекрытия – теперь в ситуации разбирается Следственный комитет. Но на жильцах дома №19 на улице Щербакова этот никак не отразилось, так как, по мнению чиновников, оснований для спешки нет – крыша и стены пока не падают, значит, жить можно.

Жильцы же начали водить по дому экскурсии, чтобы собрать деньги хотя бы на новую входную дверь.

«За 25 рублей можно посмотреть ледяную пещеру со сталактитами из замерзшей воды, настоящую колонию грибка, сыплющиеся потолки, а в трещину в стене – положить записочку с желанием, – пишет telegram-канал Mash. – Музей называется «Квота Барак», это фамилия главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова задом наперёд. Экскурсии проводятся не только вживую, но и онлайн – на чудо-дом посмотрели скучающие по экзотике жители США, Канады и других стран».

Пермь, Игорь Юров

Пермь. Другие новости 28.02.21

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