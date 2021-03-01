«Госуслуги» запускают образовательный курс для одиноких родителей

Портал «Госуслуги» и соцсеть «Одноклассники» запускают совместный образовательный проект для родителей, которые в одиночку воспитывают детей. Мамам и папам расскажут о видах господдержки, помогут разобраться в правах и льготах, защитить интересы на работе, при разводе и оформлении алиментов. Проект стартует в официальной группе «Госуслуги для родителей» с 1 марта, полезные тексты будут выходить два раза в неделю в течение месяца. Первой темой станут выплаты на детей: суммы, условия и порядок оформления в 2021 году.

Кроме того, сегодня в прямом эфире на «Одноклассниках» родители, юрист и психолог обсудят воспитание, трудовые права и бытовые вопросы, актуальные для всех семей с детьми.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 01.03.21

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