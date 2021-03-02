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Вторник, 2 марта 2021, 08:27 мск

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Большинство американцев негативно относятся к России

Исследование социологической службы Gallup показало, что 77% жителей США негативно относятся к России. Это рекордный показатель с 1989 года, когда был проведен первый подобный опрос.

36% респондентов заявили, что очень негативно относятся к РФ, еще 41% выразили свое отношение как в целом негативное. 22% американцев охарактеризовали отношение как благоприятное. 1% опрошенных воздержались от ответа. С прошлого года число жителей США, которые негативно относятся к России, выросло с 72%.

Наиболее неблагоприятно американцы относятся к Северной Корее – лишь 11% респондентов дали положительную оценку КНДР. Кроме того, негативное отношение жители Соединенных Штатов испытывают к Ирану, Китаю, Ираку и Афганистану.

При этом самый позитивный настрой среди американцев наблюдается в отношении Канады, Великобритании, Франции, Японии и Германии.

Исследование проводилось с 3 по 18 февраля, в нем принял участие 1021 человек.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.03.21

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Метки / США

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