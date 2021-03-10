Байдены отсылают своих овчарок из Белого дома

Президентская чета Джо и Джилл Байден остались без любимых собак. Они вынуждены отослать из Белого дома двух немецких овчарок Мейджора и Чэмпа. Питомцы приехали с хозяевами в резиденцию в день инаугурации Байдена. Однако теперь они будут вынуждены вернуться домой Делавэр после того, как одна из двух собак начала проявлять агрессию, сообщает CNN.

Трехлетний Мэйджор, которого Байдены завели в 2018 году, якобы укусил сотрудника службы безопасности президентской резиденции.

Личность покусанного не разглашается, но инцидент оказался настолько серьезным, что Байденам порекомендовали убрать собак из Белого дома.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 10.03.21

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