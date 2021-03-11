На Сибирь и Дальний Восток надвигается аномальное потепление

В ближайшие дни в ряд регионов Сибири и Дальнего Востока уже сегодня, 11 марта, придет аномальное потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Очень теплая погода на юге Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа», – приводит слова синоптика ТАСС.

Так, во Владивостоке ожидается потепление до плюс 8-9 градусов, в Хабаровске, Амурской области и Благовещенске воздух прогреется до плюс 6-8 градусов. Оттепель до плюс 8 градусов ждет жителей Иркутска. В Тыве и Бурятии воздух прогреется до плюс 4 градусов, а в Красноярске – до ноля.

Роман Вильфанд отметил, что такая температура на 8-10 градусов превышает климатическую норму. В Забайкалье будет теплее средних значений на 12 градусов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.03.21

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