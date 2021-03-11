Современные люди разучились мечтать

Американские психологи пришли к выводу, что современные люди не умеют мечтать. Они считают фантазии бесполезной тратой времени. Результаты исследования опубликовало издание Emotion.

Ученые провели эксперимент с участием добровольцев из Флориды. Людей попросили подумать о чем-либо приятном, о том, что доставляет им удовольствие. Как оказалось, большинство просто не поняли, что от них требуется.

Мечтательность с точки зрения науки – это погружение человека в свои мысли и фантазии, и получение удовольствия от этого процесса. Участники исследования думали о повседневных делах, о заботах и списках покупок. Добровольцы во время тестов просто не могли себе представить, что им нужно мечтать. С их точки зрения, бездарно тратить время на мысли о том, чего нет.

В то же время специалисты отмечают, что приятные мысли, фантазии, мечты очень важны для психологического состояния человека. Они отвлекают человека от тягот жизни, улучшают настроение, спасают от чувства одиночества. Если мечтать регулярно, то, по мнению психологов, человеку будет легче справляться с трудностями и чаще пребывать в хорошем настроении.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 11.03.21

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