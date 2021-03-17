Мужчина лишился приза в 500 тысяч рублей из-за долгов по алиментам

Злостный неплательщик алиментов выиграл приз в 500 тысяч рублей и лишился его из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Пермскому краю.

39-летний гражданин пренебрегал своими обязанностями по содержанию больной дочери. За три года она перечислил на содержание ребенка лишь 2,5 тысячи рублей, растянув их на пять платежей, при этом общая сумма долга по алиментам составляла почти 500 тысяч рублей.

Согласно данным из регистрирующих органов и кредитных организаций, у мужчины не было денег и имущества. К тому же он не проживал по месту прописки, поэтому взыскать с него что-либо не было возможности. Сотрудниками ФССП был объявлен исполнительный розыск должника.

Найти неплательщика помогла его бывшая жена. Она увидела, что мужчина принял участие в развлекательном игровом шоу, транслировавшемся по федеральному телеканалу, и выиграл дорогостоящий приз. Он амеревался потратить свой выигрыш на строительство нового дома в южном регионе.

Приставы убедились в том, что это действительно тот самый мужчина. Следующим шагом приставов стало обращение взыскания на выигранный им денежный приз в размере 500 тысяч рублей. В настоящий момент удержанные средства в полном объеме перечислены экс-супруге должника.

Пермь, Зоя Осколкова

Пермь. Другие новости 17.03.21

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