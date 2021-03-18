В Краснодарском крае откроют рестораны и кафе в ТЦ и офисных зданиях

В Краснодарском крае с 22 марта возобновится работа кафе и ресторанов в торговых центрах и офисных зданиях с отдельным залом обслуживания. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале, указав, что запрет на работу фудкортов на Кубани пока сохраняется.

Текущая эпидситуация по коронавирусу «позволяет нам постепенно закрывать ковидные госпитали, переводить больницы в привычный режим работы и снимать поэтапно ограничения», отметил губернатор.

Также с 22 марта в регионе возобновится проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, сообщил Кондратьев.

Кроме того, добавил он, с 5 апреля будет увеличена заполняемость залов в театрах, кинотеатрах, Домах культуры, на стадионах и спортивных объектах до 50% от вместимости. Также будут возобновлены групповые тренировки и занятия спортом в фитнес-центрах с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и социальной дистанции, написал глава края.

По оценке Кондратьева, заболеваемость Covid-19 в крае «стабильно снижается». «На лечении находится 3 тысячи человек с коронавирусом, что почти в три раза меньше, чем в январе», – отметил он.

По данным оперштаба региона, за минувшие сутки в регионе выявили 126 заразившихся коронавирусом. С начала пандемии инфекция подтвердилась у 40 847 человек.

Краснодар, Наталья Петрова

Краснодар. Другие новости 18.03.21

Потребители потребовали маркировать упаковку для товаров. / «Блокада эффективнее» – Кравчук передумал продавать Крыму воду. / Испанский парламент одобрил эвтаназию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»