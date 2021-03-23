Опрос: 62 % юзеров используют соцсети для общения с близкими

«Одноклассники» и исследовательский центр ResearchMe выяснили, чем занимаются люди в соцсети и как их поведение изменилось за последние 15 лет. В опросе участвовали 1 249 пользователей Рунета старше 18 лет. Более 80 % людей пользуются соцсетями 10-15 лет, более половины отметили, что их профиль впервые появился в «Одноклассниках», 36% сначала зарегистрировались во «ВКонтакте», еще 2 % первой соцсетью выбрали YouTube, 1% – Instagram или Facebook, 5% указали «другую соцсеть».

С момента первой регистрации 59 % людей стали проводить в соцсетях больше времени и только 11% – меньше. Поменялся контент, которым пользователи делятся со своими друзьями и близкими. Так, текстовые посты стали публиковать чаще только 24%, тогда как больше выкладывать фото и видео – 33% респондентов. Самый популярный вариант использования соцсетей в настоящее время – общение с родными и близкими, этот вариант выбрали 62 % людей. 54 % опрошенных играют в игры, 49% – слушают музыку, 42% – смотрят видео. Четверть пользователей рунета (24%) через соцсети обмениваются фотографиями, 21% заходят «повисеть» и «убить время», 16% занимаются самообразованием, 11% совершают покупки. Кстати, 62% следят, поставили ли им лайки и комментарии, а 17% опрошенных обижаются, если не видят реакций к постам или фото.

Что касается интересов пользователей, то более трети опрошенных сказали, что любят подписываться на полезные аккаунты с советами по ремонту и здоровью, 17% – на новости блогеров, и еще 17% – на незнакомых, но интересных людей. Знакомятся в сетях 17% опрошенных.

«Одноклассники» также выяснили, как изменилась категория пользователей, которые зарегистрировались в соцсети 15 лет назад – именно столько лет в этом году исполняется «Одноклассникам». Средний возраст таких пользователей составил около 40 лет у мужчин и 38 лет у женщин. Большинство из них имеет высшее образование и доход выше среднего. Они читают новости друзей, общаются с ними, выкладывают фото и любят смотреть видео про путешествия и культуру других стран. «Пятнадцатилетние» пользовательницы и пользователи ОК имеют схожий музыкальный вкус и интересы, многие из них подписаны на группы, посвященные кулинарии, юмору и полезным советам. 42,7% опрошенных также рассказали, что за 15 лет соцсеть стала лучше. 23,7% считают, что «Одноклассники» не изменились.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 23.03.21

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