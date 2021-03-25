«Одноклассники» показали премьеру собственного сериала (ФОТО)

«Одноклассники» представили собственный сериал «Пять с плюсом». На предпремьерном показе первой серии актеры, режиссер проекта и руководитель продюсерской и контентной дирекции видеоплатформы Mail.ru Group рассказали, почему соцсеть сняла собственный сериал, как проходил процесс съемок во время пандемии и как родился главный саундтрек.

Главная тема ситкома – взаимоотношения людей. В первой серии зрители увидят, как главные герои – молодая пара Оля (Лукерья Ильяшенко) и Стас (Артем Цуканов) – получают от родителей квартиру в Москве, но чтобы накопить на свадьбу, решают сдать комнаты своим знакомым. На протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых настоящих друзей.

«В сериале представлены очень яркие самобытные персонажи и сами актеры – это люди с яркими характерами. Например, один из моих любимых героев – это вернувшийся с Бали просвещенный Витя (Дмитрий Ендальцев), который завершает каждую серию своим видеоблогом «Будда на диване» в OK Live. Мы очень рады, что получилось объединить таких разных характерных героев в готовом продукте, который у нас получился», – рассказала на презентации сериала руководитель продюсерской и контентной дирекции видеоплатформы Mail.ru Group Екатерина Сергеева.

«Это сериал, который понравится всем, нельзя делить зрителя по определенным категориям, ведь бывают очень молодые взрослые и бывают очень старые молодые, поэтому все будет зависеть от того, насколько люди будут готовы воспринимать сюжет», – добавил к этому Артем Цуканов, сыгравший в сериале одного из главных персонажей Стаса.

Создатели сериала серьезное место отвели музыке, в ситком попали композиции современных молодых исполнителей, а главным саундтреком стала песня «Магнит» московского музыкального проекта «Шыша», также в плейлист вошли композиции группы «Папа», «хмыров», «Дайте Танк (!)» и многих других. Саунд-продюсером сериала выступил музыкальный редактор и продюсер Сергей Мудрик.

Премьера приурочена к 15-летию социальной сети «Одноклассники», которое будут отмечать 26 марта. Все зрители увидят первую серию в ОК 25 марта в 20:00 в эфире вечернего шоу «ОК на связи!». Актеры и режиссер сериала расскажут пользователям подробности о процессе съемок, главных героях и об идее сериала. После премьеры первый эпизод будет доступен в официальной группе проекта.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 25.03.21

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