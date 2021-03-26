«Одноклассники» обновили дизайн и логотип (ФОТО)

Соцсеть «Одноклассники» к своему 15-летию обновила дизайн. Самые большие изменения касаются десктопной версии, логотип соцсети набран новым, специально разработанным шрифтом, а цвет верхнего меню изменен с оранжевого на белый. На главной странице теперь самая важная информация собрана в четыре колонки, а в течение года появится сквозная навигация с боковым меню во всех разделах. Обновленный дизайн десктопной версии уже появился у части пользователей и в ближайшее время будет доступен всем.

В ближайшее время соцсеть обновит интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. «В ленте новостей все внимание будет сосредоточено на контенте: ОК уберут фотографию и обложку профиля, что увеличит количество отображаемых новостей в ленте на экране. Благодаря этому ничто не будет отвлекать пользователей от просмотра новостей, интересных видео или чтения текстов», – прокомментировали в пресс-службе соцсети.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 26.03.21

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