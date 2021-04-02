Ко дню осведомленности об аутизме соцсеть запустила продажу благотворительных товаров

Ко дню осведомленности об аутизме «Одноклассники» и фонд «Антон тут рядом» запускают продажу благотворительных товаров. Их можно будет выбрать со 2 по 5 апреля на витрине маркетплейса, а купить, перейдя из карточки товара на сайт фонда. «Средства от продажи будут направлены на развитие программ Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Пользователи смогут приобрести брендированные предметы посуды, шоперы, кружки и разные принадлежности для дома», – сообщили в пресс-службе соцсети.

Также в «Одноклассниках» можно будет пройти интерактивный тест «Цитаты великих людей», в поддержку борьбы с дискриминацией людей с РАС. В нем пользователи смогут определить, чьему авторству принадлежат разные высказывания – студентам фонда или современному писателю. Добавим, с осени прошлого года центр «Антон тут рядом» в этой соцсети запустил просветительский проект «Время думать об искусстве», который привлекает внимание общества к людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) через живопись. В его создании участвовали студенты центра, взрослые люди с аутизмом, которые нарисовали репродукции известных картин Русского музея.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 02.04.21

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