Гидрометцентр предупредил о летней засухе в ряде регионов

Регионам Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья грядущим летом угрожает засуха. Причина кроется в дефиците влаги в почве. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит. Еще может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области», – приводит ТАСС слова метеоролога.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в центральной части России температура в летние месяцы будет выше климатической нормы на один-два градуса. Он также отметил, что летом в этом регионе не ожидается «ни экстремального холода, ни экстремальной жары».

Он также отметил, что в июле есть риск возникновения дефицита осадков. Согласно предварительным прогнозам, он достигнет 20-40%. В августе же с недостатком влаги могут столкнутся в регионы Черноземья.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.04.21

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