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Суббота, 3 апреля 2021, 11:26 мск

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В СКРФ ликвидируют главное управление по расследованию особо важных дел

Глава Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин решил понизить статус главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД).

Управление является одним из ключевых и самых известных подразделений СК РФ. ГУРОВД расследовал самые громкие дела – от коррупции в верхах власти и терактов до убийств Анны Политковской и Бориса Немцова. Подразделение было самостоятельным главком, курировалось отдельным заместителем председателя СК РФ, а его сотрудники – следователи по особо важным делам имеют звания полковников и генералов.

Теперь ГУРОВД потеряет самостоятельность и часть сотрудников – приказ «О внесении изменений в штат центрального аппарата Следственного комитета» Бастрыкин уже подписал.

Согласно документу, подразделение переходит в состав главного следственного управления (ГСУ) комитета и будет курироваться первым заместителем Бастрыкина генералом-лейтенантом Эдуардом Кабурнеевым, контролирующим все следствие центрального аппарата ведомства и ряд его региональных подразделений.

Штатная численность ГУРОВД сократится со 104 до 94 человек, которых распределят по двум отделам. Один из них получил условное название «генеральский», так как в нем предусмотрены 20 ставок для «важняков» при председателе. Сейчас в ГУРОВД 15 следователей – генералов, но это не означает, что все они сохранят работу: из запланированных к сокращению штатных единиц 2 – должности «важняков». Решение об отставках будет принято в течение весны.

Аппаратная реформа «вполне укладывается в явно наметившуюся тенденцию к передаче власти в комитете Эдуарду Кабурнееву, которого многие считают приемником господина Бастрыкина, – пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в ведомстве. – В последнее время в производстве ГСУ и ГУРОВД находились уже равнозначные уголовные дела. Так, обвинение экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в получении взяток (ст. 290 УК) предъявил следователь ГСУ, а не ГУРОВД, в котором ранее обычно расследовали подобные дела. А отличия в главках если и остались, то в количестве дел и ранге самих следователей».

Москва, Игорь Юров

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