Юго-западное побережье Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Холмского района обнаружили сегодня утром на берегу множество выбросившейся рыбы.

«Начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди.

Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег, – рассказал в соцсетях руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын. – Пока признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции сохраняются. Посмотрим, что будет дальше. Нерестовый ход только начался».

Местные жители собирают выброшенную рыбу ведрами для засолки.

Сахалин, Артем Рокотов

Сахалин. Другие новости 04.04.21

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