Пользователи соцсетей выберут, кто будет комментировать финальную игру Кубка России

Зрители «Одноклассников» и «ВКонтакте» смогут выбрать комментатора на финальную игру Кубка России по футболу. Матчи будут транслироваться в соцсетях, и благодаря технологиям видеосервисов пользователи впервые смогут повлиять на контент и определить, кто будет вести репортаж с финала турнира.

Игру «Арсенал» – ЦСКА прокомментируют в разных видеопотоках Артем Борисов, Кирилл Дышловой и Денис Наливайко. В каждой из трансляций в ОК и VK будет доступен опрос, в котором пользователи смогут выбрать, какой комментатор им понравился больше. При принятии решения организаторы будут учитывать и показатели смотрения и реакций зрителей.

Игру «Сочи» и «Локомотива» 7 апреля вместе с Денисом Наливайко прокомментирует спортивный журналист Дмитрий Егоров. А с матча «Крылья Советов» – «Динамо», который пройдет 8 апреля, впервые на Кубке России репортаж будет вести пара комментаторов разных полов – Игорь Кытманов и Наталья Юрина. Игру «Уфы» и «Ахмата» (7 апреля) прокомментирует Владислав Прусов. Все игры будут транслироваться в официальных группах «Кубок России в ОК» и «Кубок России ВКонтакте», а также на «Спорт Mail.ru».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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