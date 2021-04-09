«Одноклассники» запустили бота Асю для неавторизованных пользователей

В «Одноклассниках» запустили чат-бота Асю для обращений незарегистрированных в соцсети пользователей. Он поможет тем, у кого возникли проблемы с авторизацией, например, потерялся пароль или забыт логин.

Ранее для восстановления доступа к соцсети неавторизованным пользователям необходимо было писать обращение с описанием проблемы через специальную форму. Теперь по клику на кнопку саппорта на анонимной странице сразу появляется диалоговое окно со службой поддержки. Далее пользователю остается выбрать тему и категорию обращения, и он сразу попадает на бота Асю, а в случае необходимости может позвать на помощь оператора. Также поддержка поможет в случае обращений родственников умершего пользователя.

«В рамках тестового периода отказ от формы обратной связи позволил увеличить в два раза количество восстановленных профилей в «Одноклассниках», при этом пользователям стало намного проще обратиться в службу поддержки, что увеличило количество обращений на 50%», – сообщили в пресс-службе соцсети. В будущем соцсеть также оптимизирует обращения в службу поддержки для всех пользователей.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 09.04.21

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