Жизнь тюменских студентов подвергли подробному изучению

В Тюменской области более 2 тыс. студентов вузов, техникумов и колледжей примут участие в комплексном исследовании жизни учащихся, которое стартовало в Тюменской области. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.

Разработчики решили, что исследование пройдет по направлениям: «Образование», «Внеучебная деятельность», «Карьера», «Жилье», «Финансы», «Семья». Данный проект будет реализован Студенческий совет региона.

По результатам исследования, которое завершится 6 июня сформируют комплекс данных о жизни студенческого сообщества. Это позволит органам власти с привлечением руководителей учебных заведений и потенциальных работодателей разработать дорожную карту по решению выявленных проблем.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 09.04.21

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