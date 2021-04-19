Женщины сильнее устают от видеозвонков, потому что смотрят на себя

Международная группа ученых выяснила, что женщины устают от видеозвонков больше, чем мужчины. По мнению специалистов, представительницы прекрасного пола чаще обращают внимание на свое изображение на экране.

В свете пандемии исследователей из Швеции и США заинтересовал психологический аспект не только самоизоляции, но и удаленной работы. В опросе приняли участие более 10,5 тыс. человек. Результаты исследования опубликованы в Social Science Research Network.

Все опрошенные в условиях самоизоляции пользовались сервисом видеозвонков Zoom. Выяснилось, что примерно одна из семи женщин (13,8%) чувствовала себя очень утомленной после таких звонков. У мужчин этот показатель составил один из двадцати (5,5% респондентов).

По словам ученых, это связано с эффектом так называемой «зеркальной тревоги», то есть необходимостью смотреть на себя часто в зеркало. На это же косвенно указывают и более ранние исследования, показавшие, что женщины с большей вероятностью сосредотачивают внимание на своем отражении на экране, чем мужчины.

Впрочем, на усталость от видеозвонков влияли и другие факторы. Например, о достаточно высоком уровне утомляемости заявляли чаще интроверты, чем экстраверты. Для снижения психологических издержек ученые рекомендуют использовать для работы аудиозвонки.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 20.04.21

Жителям Алушты ограничили «водный паек» ради туристов. / Калужский конный спорт получит поддержку из Москвы. / В Курганской области построят и отремонтируют несколько мостов и путепроводов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»