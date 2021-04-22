«Одноклассники» запустили стикеры со звуком

«Одноклассники» запустили новый формат визуального общения в соцсетях – стикеры со звуком. Их можно найти на витрине стикеров, звуковые реплики помечены специальной иконкой с динамиком, при клике на которую можно посмотреть анимацию и послушать звук. В диалоге стикеры по умолчанию воспроизводятся без звука, чтобы собеседник прослушал их, когда ему будет удобно.

«Мы постоянно развиваем сервисы для общения в ОК и видим, что обновления востребованы у нашей аудитории. Например, в прошлом году мы разрешили пользователям соцсети загружать свои наборы, и сейчас уже 35% от всех отправленных стикеров – те, которые загрузили пользователи. Теперь мы решили «озвучить» стикеры, потому что звук помогает точнее передать эмоцию, а значит, сделает коммуникацию между пользователями ярче и разнообразнее», – прокомментировал директор по проектам «Одноклассников» Владимир Кочетков.

Первые стикеры со звуком создали Ольга Серябкина, Тимур Родригез, Iowa, Наталья Подольская, Бьянка и Денис Клявер. Также в соцсети появился стикерпак с запоминающимися фрагментами из собственного сериала ОК «Пять с плюсом!». В ближайшее время соцсеть обещает сделать возможным загружать свои стикеры со звуком, чтобы друзья и близкие могли использовать их в своем ежедневном общении.

Москва, Людмила Прокофьева

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