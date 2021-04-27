В столице Тувы ввели запрет на продажу алкоголя в майские праздники

Мэрия Кызыла запретила продавать алкоголь в городе в период с 1 по 10 мая. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива, запрещена с 1 мая по 10 мая 2021 года во всех торговых точках, кроме услуг общественного питания. Заведениям общепита рекомендуется исключить спиртное из меню.
При этом гражданам, которые хотят принять участие в праздничных мероприятиях, запрещается приносить с собой алкогольные напитки.
В период майских праздников сотрудники полиции будут проводить рейды с целью выявления незаконной торговли алкогольной продукцией в Кызыле, районе левобережных, правобережных дач, а также Вавилинского затона.
Кызыл, Зоя Осколкова
Кызыл. Другие новости 27.04.21
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