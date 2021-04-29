Пожилым жителям Магаданской области заплатят за вакцинацию от коронавируса

Власти Магаданской области выплатят по 1 тыс. рублей пожилым жителям региона и людям из группы риска за вакцинацию от коронавируса.

Деньги получат жители старше 60 лет и граждане из категории риска, которые сделают оба компонента прививки от Covid-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. По его данным, вакцинацию завершили свыше 10,6 тыс. жителей области.

Накануне о введении подобной меры, призванной стимулировать вакцинацию, сообщило правительство Чукотского автономного округа. По 2 тыс. рублей заплатят всем жителям региона в возрасте 60 и старше, которые сделают прививки от коронавируса на территории Чукотки.

Магадан, Наталья Петрова

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