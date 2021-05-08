80 процентов жителей России считают зарплаты чиновников неоправданно высокими

Российские чиновники получают неоправданно высокую зарплату – об этом заявили 80% участников исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в опросе приняли участие более 5 тысяч человек из всех регионов РФ.

В список работников с завышенными зарплатами, кроме чиновников, попали топ-менеджеры, риелторы, финансисты, а также юристы, менеджеры по продажам и IT-специалисты.

По мнению респондентов последние должны получать не более 110 тысяч рублей месяц – это самое высокое «разрешенное довольствие» среди перечисленных категорий. А вот чиновникам предлагается ограничить зарплату 90 тысячами.

Жители России так же предлагали «подрезать» доходы артистов, спортсменов и дизайнеров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.

Были среди участников опроса и те, кто считает, что слишком много получают врачи, инженеры и преподаватели. Но сторонники такой точки зрения не превышают 5% от общего числа участников исследования.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.05.21

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