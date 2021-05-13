Ученые прокомментировали статью про ядерные реакции на ЧАЭС

Российские и украинские ученые успокоили граждан после выхода статьи о возобновлении реакций в материалах Чернобыльской АЭС, которые содержат ядерное топливо. Специалисты заверили, что жителям России и Украины не грозит новая авария на разрушенном четвертом энергоблоке.

Журнал Science 5 мая опубликовал мнение британского химика Нила Хайятта о том, что в топливосодержащих материалах в ЧАЭС могла возникнуть самоподдерживающаяся цепная реакция.

В Институте проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН) заявили, что в выводах британского коллеги для них нет ничего нового. Российские ученые назвали статью попыткой привлечь внимание.

«Было всегда известно, что в любом хранилище ядерного топлива есть потоки нейтронов за счет спонтанного деления. В статье сделана попытка привлечь внимание… к наблюдаемым явлениям, которые известны уже давно», – цитирует заявление ученых ТАСС.

Специалисты заверили, что реакции в находящихся под защитным куполом топливосодержащих материалах были замедленны. Все благодаря воде, которая поступала с дождем или грунтовыми потоками.

Ученые украинского Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) еще в 2015 году предусмотрели, что плотность потока нейтронов может увеличиться, сообщается на сайте учреждения. Они согласились, что ситуация требует более детального изучения, но пока не несет в себе опасности.

«Нет никаких шансов на повторение 1986 года, когда взрыв и пожар отправили радиоактивное облако на Европу», – прокомментировал специалист порталу Korrespondent.net.

По их словам, плотность потока нейтронов растет в течение четырех лет, после установления нового безопасного конфайнмента, который защищает разрушенный энергоблок от дождя. Но перед установкой все материалы были переувлажнены, чтобы замедлить реакции.

Напомни, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС случились взрыв и пожар во время испытаний. Радиоактивное загрязнение затронуло более 200 тыс. кв. км., а радиоактивное облако несколько раз обогнуло земной шар.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.05.21

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