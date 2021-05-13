Ученый подсчитал шансы россиян встретить вторую половинку

У россиян есть в среднем по 48 шансов на встречу с идеальной парой. При этом 52% опрошенных продолжают поиск «того самого» человека, следует из опроса сервиса для знакомств Badoo.

По просьбе сервиса математик Бобби Сигалл подсчитал, сколько «идеальных партнеров» приходится на среднего городского жителя в России. С учетом численности населения и результатов опроса ученый назвал число 48.

«Вероятность того, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек, крайне мала. Число 48 – не абсолютно, но честность и открытость определенно повышают шансы найти подходящего партнера», – цитирует Сигалла РИА «Новости».

Согласно исследованию, те, кто активно ищет вторую половинку, больше всего ценят честность (70%), надежность (58%) и верность (53%). А вот внешность (13%) и достаток (12%) стали малопопулярными у россиян критериями. Большинство опрошенных россиян (76%) предпочитают, чтобы будущий партнер максимально честно говорил о себе и своих желаниях.

Исследование проводилось в апреле с участием 1000 человек по репрезентативной для территории РФ выборке. 65% участников были мужчины, 35% женщины.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.05.21

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