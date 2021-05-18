Посмотреть Евровидение-2021 можно будет в соцсетях

Посмотреть прямую трансляцию музыкального конкурса Евровидение-2021 можно будет в соцсетях, с 18 по 22 мая полуфиналы и финалы будет транслироваться в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

В этом году Евровидение пройдет в Нидерландах, в Роттердаме. Первый полуфинал состоится 18 мая, второй – 20 мая, а финал конкурса будет транслироваться 22 мая в 22:00. Россию представит Манижа с песней Russian Woman, она будет выступать под номером три. В этот же день споют конкурсанты из Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Украины и других стран.

К старту Евровидения «Одноклассники» запустят отдельную ленту в разделе «Рекомендации», куда будут попадать все новости о песенном конкурсе от официальных групп СМИ в соцсети. А 20 мая в этой же соцсети Манижа пообщается со зрителями, ответит на их вопросы и поделится эмоциями от выступления. Онлайн-шоу будет идти на странице "ОК на связи". А трансляции Евровидения будут идти в группах «Первого канала».

Москва, Людмила Прокофьева

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