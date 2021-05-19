Умерла известная по роли Мальвины актриса Татьяна Проценко

Актриса Татьяна Проценко умерла в возрасте 53 лет. Артистка скончалась после продолжительной болезни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мужа Татьяны.

Алексей Войтюк рассказал, что актриса несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. Недуг оказался сильнее, и Татьяны Проценко не стало.

«Она умерла... У нее онкология почти три года. Мы боролись, но болезнь победила», – рассказал супруг артистки.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Она окончила ВГИК и работала редактором. Ее самой яркой работой в кино в качестве актрисы стала роль Мальвины в фильме «Приключения Буратино». Татьяна также работала актрисой дубляжа, ее голосом говорили герои картин «Ла-Ла Ленд» и «Дом напротив».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.05.21

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