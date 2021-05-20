«Одноклассники» запустили оплату рекламы для юрлиц

Соцсеть «Одноклассники» запустила оплату для юридических лиц в рекламном кабинете. Если раньше пополнение рекламного кабинета было возможно только через банковские карты, то теперь бюджет можно пополнить и с помощью безналичного расчета.

По итогу каждого месяца на основе данных о потраченных средствах юридические лица получат пакет закрывающих документов в электронном виде, сумма пополнения и стоимость всех размещений включает НДС.

В пресс-службе соцсети уточнили, что новый сервис доступен только для резидентов Российской Федерации через веб-версию.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 20.05.21

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