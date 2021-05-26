Звезды, психологи и врачи в прямом эфире обсудят проблемы детей и подростков с ВИЧ

В России более 10 тысяч детей и подростков, живущих с ВИЧ, около 40% из них воспитываются в приемных семьях. Конечно, и для детей, и для их семей вирус иммунодефицита – это не только медицинская, но и социальная проблема. В соцсети «Одноклассники» совместно с ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС (программа ООН по ВИЧ/СПИД) эксперты в прямом эфире обсудят эту проблему и расскажут, как медицина смогла перевести ВИЧ-инфекцию из разряда смертельных в хронические заболевания, как и почему ВИЧ инфицируются дети, что нужно сделать, чтобы ребенок не заболел ВИЧ, и как обеспечить ему долгую и продуктивную жизнь в случае получения инфекции. В эфире примет участие певица Зара – артист ЮНЕСКО, врачи, психологи и эксперты.

«По данным ЮНЭЙДС, число подростков и молодых людей в возрасте 15-24 лет, живущих с ВИЧ, в странах Восточной Европы и Центральной Азии выросло с 2015 по 2020 годы на 12%, и 54% среди них (более 70 тыс. человек) – это парни и молодые мужчины. Растет число случаев инфицирования молодежи сексуальным путем. При этом знания о профилактике ВИЧ у подростков и молодежи в странах ВЕЦА остаются низкими. Именно поэтому так важно, чтобы родители помогли подросткам найти качественную информацию о профилактике ВИЧ и репродуктивном здоровье, о том, как защитить себя от насилия, буллинга, как сказать «нет», как выстроить личные границы», – прокомментировала специалист по работе с молодежью в Региональном офисе ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Елена Кирюшина.

Встреча пройдет 26 мая в 18:00 по московскому времени в группе «Касается даже тех, кого не касается».

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 26.05.21

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