Синоптики прогнозируют рекордную жару в ближайшие пять лет

Как минимум один год из ближайших пяти может стать рекордно жарким за всю историю наблюдений. С таким прогнозом выступила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), основываясь на результатах исследования, проведенного Метеорологической службой Великобритании.

Как сообщается на сайте ООН, вероятность рекордных температур составляет 90%. В случае реализации такого сценария температурные показатели достигнут пика с 2016 года, а среднегодовая мировая температура повысится на 1,5 градуса в сравнении с доиндустриальным уровнем (до 1860-1900 годов).

Как отметил генсекретарь ВМО Петтери Таалас, новые рекорды обернутся ускоренным таянием льдов, повышением уровня моря, рост случаев жарких периодов и других экстремальных погодных условий. Также повышение температуры негативно скажется на продовольственной безопасности, здоровье, окружающей среде и устойчивом мировом развитии, добавил специалист.

Полученные выводы – это «еще один тревожный сигнал о том, что миру необходимо ускорить выполнение обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности», считает Таалас.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.05.21

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