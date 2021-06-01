Исследование: родители закрывают лица детей на фото из-за суеверий или потому что ребенок не крещен

Ко Дню защиты детей «Одноклассники» и исследовательский центр ResearchMe провели опрос пользователей Рунета о том, как они относятся к тому, что их дети пользуются соцсетями. Почти все их них лояльны к такому явлению, только 16% опрошенных категорически запрещают детям это делать. При этом 45% родителей контролируют время, которое мальчики и девочки проводят в сети, 39% – разрешают свободно пользоваться интернетом.

Зачастую родители и дети в соцсетях дружат: 44 % взрослых ставят лайки и пишут комментарии на страницах своих детей, 32% состоят в семейных группах или общих чатах, и только 24% не общаются со своими детьми в соцсетях. Более половины опрошенных регулярно говорят со своими детьми про безопасное поведение в интернете, 35% – затрагивали эту тему пару раз, а 14% признались, что никогда не поднимали эти темы с детьми. Респонденты также рассказали, какие интересы детей им нравятся: 40% родителей радуются, когда их ребенок общается в соцсетях с друзьями и 33% – с родственниками, также 33% родителей радует просмотр их детьми образовательных и обучающих видео.

А еще взрослые любят делиться фотографиями детей, но только 25% из них спрашивают разрешения. Более трети респондентов (35%) закрывают лица своих детей смайликами, картинками или стараются брать ракурс со спины. Среди причин, которые называла эта категория опрошенных: боязнь, что фото попадет к третьим лицам (46%), что «ребенок может попасть в опасность» (27%), либо из различных суеверий (21%). Также 14% родителей отметили, что ждут, когда ребенок вырастет и сможет осознанно дать согласие на публикацию своего лица, еще 17% сказали, что ребенок еще маленький, и 11% – что он еще не крещен.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 01.06.21

В УГМУ с 2022 года будут готовить медицинских генетиков. / Свердловчане чаще всего включают детям отечественные мультсериалы и зарубежные полнометражки. / На Венском фестивале выступят солисты Большого и Мариинки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»