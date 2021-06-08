Главу Бурятии оштрафовали за пикник у речки

Главу Бурятии Алексея Цыденова оштрафовали за разведение костра. Чиновник готовил шашлыки у речки.

О нарушении рассказал сам глава республики. «Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!" – написал Цыденов на своей странице в Instagram.

Политик опубликовал фото с пикника. Согласно постановлению об административном нарушении Цыденов должен заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

В настоящее время в Бурятии действует особый противопожарный режим, передает РИА «Новости». Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрированы 78 лесных пожаров на общей площади 1,1 тысячи гектаров.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 08.06.21

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