В Сочи введут ограничение скорости для электросамокатов

Администрация Сочи разрабатывает схему пунктов прокатов средств индивидуальной мобильности. Также предлагается ограничить скорость такой техники 10 км/ч.

Как сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина, электросамокаты оставляют на популярных туристических маршрутах, техника скапливается и мешает передвижению людей, в том числе инвалидов.

«Вопросы правил передвижения на электросамокатах будут вынесены на ближайшую городскую комиссию по безопасности дорожного движения», – подчеркнула чиновница. По ее словам, на тротуаре электросамокаты обязаны двигаться со скоростью людского потока.

Ранее сочинская мэрия уже приняла постановление, которое определяет порядок и условия заключения договора на право размещения пунктов проката СИМ, передает «Интерфакс». Различные предложения будут сформированы в единый документ, который согласуют с министерством курортов, туризма и олимпийского наследия и после опубликуют в интернете. Собственники бизнеса должны обратиться в администрацию города с заявлением о заключении договора на право размещения пунктов проката.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 10.06.21

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