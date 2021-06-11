В России арестовали подростка, отправлявшего сообщения о минировании школ

В Омске задержали 17-летнего юношу по делу о лжеминировании образовательных учреждений. Подросток пытался сломать ноутбук, которым пользовался для рассылки анонимок о заложенных бомбах.

Как сообщили в региональном главке МВД, полицейские установили, что весной 2021 года молодой человек направил в ряд организаций, в том числе школ, по электронной почте однотипные письма о готовящихся тяжких преступлениях. Все объекты проверили правоохранители и никаких опасных предметов не обнаружили.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

«Фигурант отрицательно характеризуется в школах, где он обучался в последние годы, значительную часть времени проводит в Интернете. При проведении следственных действий он пытался вывести из строя ноутбук, который использовался для рассылки сообщений», – добавили в полиции.

Подростку предъявили обвинение в совершении четырех преступлений. Судья отправил лжеминера под стражу.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 11.06.21

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