В Рунете запустили звуковые стикеры от футболистов сборной России

Сегодня стартует чемпионат Европы. В турнире принимают участие 24 сильнейших команды континента, в том числе сборная России. Первый матч наша команда проведет уже завтра, 12 июня, против главного соперника в своей группе – команды Бельгии.

В честь этого спортивного события в «Одноклассниках» запустили стикеры со звуком от футболистов сборной России и футбольную ленту с новостями о спортивных событиях.

Как сообщили в пресс-службе соцсети, в стикерпаках можно найти вратаря Юрия Дюпина («Рубин» Казань), полузащитников Далера Кузяева («Зенит» Санкт-Петербург) и Дениса Черышева («Валенсия» Испания). Наборы доступны бесплатно. А еще 11 июля в соцсети стартует специальный фотомарафон #БолейЗаНаших в поддержку сборной России. Пользователи смогут рассказать, как они болеют за любимую команду, и поделиться фотографиями со словами поддержки нашей сборной.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 11.06.21

Саратовец без прав на самодельном кабриолете из «Жигулей» устроил гонки с полицией. / Сборная Украины выйдет на поле в нацистских футболках вопреки запрету УЕФА. / В барах Екатеринбурга ожидается аншлаг на матче Россия – Бельгия. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»