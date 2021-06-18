В морге перепутали покойников и выдали родственникам чужое тело

В Красноярском крае перепутали тела умерших мужчин и выдали родственникам не тот труп. Семья обратилась в полицию.

Инцидент произошел в городе Игарка. Работники морга выдали сотрудникам ритуальных служб тело мужчины, которого должны были похоронить как безродного, передает РЕН ТВ.

Через некоторое время родственники приехали забрать тело другого умершего, но увидели неизвестного им человека. Выяснилось, что их покойного отдали в службу ритуальных услуг.

Семье пришлось обратиться в полицию. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 18.06.21

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