Составлен рейтинг самых обсуждаемых игроков сборной России

В «Одноклассниках» составили рейтинг самых обсуждаемых игроков сборной России и других команд до момента старта чемпионата Европы и после его начала.

За первую неделю турнира с 11 по 19 июня в соцсети чаще всего упоминали капитана сборной Артема Дзюбу, автора победного гола с Финляндией Алексея Миранчука, а также защитника Марио Фернандеса. Также в топ-5 рейтинга попали Дмитрий Баринов и Роман Зобнин. В то же время ни одного игрока в «Одноклассниках» не обсуждали так активно, как главного тренера сборной России Станислава Черчесова: пик его упоминаний пришелся на 13 июня после игры Россия – Бельгия (3:0). После первого матча России с Бельгией приоритеты изменились, чаще всего обсуждали Юрия Жиркова и Дмитрия Баринова, а после второго матча с Финляндией – Марио Фернандеса и Алексея Миранчука.

Иначе рейтинг выглядел до начала турнира, например, Артёма Дзюбу упоминали чаще, чем Станислава Черчесова. Помимо них, в топ-5 по упоминаемости входили Андрей Семенов, Юрий Дюпин и Александр Соболев. Также в топ-10 по упоминаемости входили Федор Смолов и Илья Самошников, которые не попали в финальный состав на турнир. Пик всех упоминаний сборной в соцсети пришелся на 2 июня, когда Станислав Черчесов объявил финальный состав сборной России. При этом количество упоминаний Черчесова в мае и июне по сравнению с прошлым годом выросло в 3,5 раза, а упоминания чемпионата Европы – в 20 раз.

Что касается упоминаемости игроков других сборных, то в топ-3 оказались бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца в матче с Финляндией, и Патрик Шик, забивший Шотландии почти с центра поля. Также в пятерку самых обсуждаемых игроков вошли капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. Рейтинг упоминаемости игроков после старта чемпионата обновился более чем на половину: сразу шесть игроков вошли в топ-10 по сравнению с обсуждениями пользователей перед началом турнира. До 11 июня любители футбола в соцсети в комментариях и постах чаще всего упоминали Криштиану Роналду, а также Александра Зинченко из Украины и французского нападающего Килиана Мбаппе. Также в топ-5 по упоминаемости входили полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич и нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай. Кстати, в рейтинг самых обсуждаемых игроков вне зависимости от их гражданства попали трое россиян: Артём Дзюба, Алексей Миранчук и Марио Фернандес.

Москва, Людмила Прокофьева

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