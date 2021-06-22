Ко Дню памяти и скорби «Одноклассники» запустили памятную акцию

Ко дню памяти и скорби в «Одноклассниках» запустили акцию. В соцсети появился конструктор публикаций, который поможет пользователям рассказать, какие ассоциации у них возникают 22 июня. Посмотреть все эмоции можно будет через хештег #ЯПомню.

Кроме того, в этот день соцсеть напомнит пользователям о первых днях начала войны и героях войны с помощью видеоролика о связи поколений «Помня прошлое, мы создаем будущее».

В этот день также изменится интерфейс – в верхнем меню у логотипа соцсети загорится свеча памяти.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 22.06.21

ВС РФ признал переписку в мессенджерах досудебным урегулированием спора. / В Бухаресте не пустили на стадион украинцев с транспарантом «Crimea is Ukraine». / Ученые создадут нейросеть для мониторинга Байкала. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»