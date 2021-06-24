Роспотребнадзор запустил «Информационный центр COVID-19» в соцсети

«Одноклассники» и Единый консультационный центр Роспотребнадзора запустили «Информационный центр COVID-19» – на этой странице будут собраны сведения о коронавирусе и вакцинации, пользователям расскажут, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, сообщат факты о вакцинах и прививочной программе.

Страница «Информационный центр COVID-19» содержит пять основных тем: факты о вакцине; что нужно знать перед прививкой тем, кому за 60; как записаться на прививку и подготовиться к ней; что делать, если заболели близкие; как избежать заболевания. А те, кто уже поставил прививку, смогут рассказать об этом друзьям с помощью рамки «Я вакцинирован от COVID-19», ее можно найти в приложении «Волшебные рамки», в разделе «Вместе против вируса».

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 24.06.21

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