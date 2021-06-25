Из семьи изъяли пятерых голодных детей после жалобы соседей

В Ульяновской области пятерых малолетних детей изъяли из семьи, когда соседи пожаловались в органы опеки. Местные жители рассказали, что малыши часто остаются без присмотра.

Как сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Екатерина Сморода, в квартире находились оставленные в очередной раз матерью дети в возрасте от полутора месяцев до пяти лет.

«Голодные, собирающие крохи хлеба малыши метались по подоконнику, старшие пытались качать младенца на руках, падали вместе с ним», – написала детский омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жилище не было оборудовано для проживания малолетних. В комнате не было детских кроваток, одежды, игрушек и необходимых принадлежностей для ухода за новорожденным.

«Малыши в соответствии с законом помещены в больницу и социально-реабилитационный центр. По отношению к родителю, недобросовестно исполняющему обязанности, вопрос будет решаться в судебных органах с учетом того, что семья уже несколько лет состоит на учете», – сообщила Сморода.

Ульяновск, Зоя Осколкова

Ульяновск. Другие новости 25.06.21

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