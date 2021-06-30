«Роскосмос» опубликовал переговоры погибшего экипажа «Союза-11»

Госкорпорация «Роскосмос» рассекретила записи переговоров экипажа космического корабля «Союз-11». Общественности стали доступны последние слова космонавтов Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева, которые погибли 30 июня 1971 года.

В сообщениях содержатся переговоры с измерительным пунктом в ходе предполетной подготовки. Все проверки прошли стандартно: космонавты закрыли люки, сверили время. Специалисты на земле отметили, что у всего экипажа хорошие показатели.

«У вас параметры отличные. И частота дыхания отличная. Пульс не превышает 76 у всех. Все это очень хорошо», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Роскосмоса».

Специалисты на Земли последним услышали от космонавтов шутливое пожелание Владислава Волкова

«Завтра встретимся, готовьте коньяк», – сказал он.

Связь с экипажем пропала на высоте около 150 км. Когда капсула приземлилась, команда нашла внутри тела погибших космонавтов.

Добровольский, Волков и Пацаев отправились в космос, чтобы расконсервировать орбитальную станцию «Салют-1». Справившись с задачей, они отправились обратно на Землю. Тогда космонавты находились в корабле без скафандров и пострадали из-за разгерметизации. Следствие установило, что клапан, который должен был выравнивать давление на высоте 4 км, открылся на высоте 100 км. Все трое космонавтов погибли от взрывной декомпрессии.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.06.21

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